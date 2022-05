Bei einem Überholmanöver ist am Donnerstagmorgen in Eschwege (Werra-Meißner) eine 24 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei setzte sie zum Überholen eines Lkw an, der in einen Feldweg abbiegen wollte. Um nicht mit dem Heck des Lkw zu kollidieren, wich die 24-Jährige nach links aus und fuhr in den Graben.