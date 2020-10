Die Polizei in Eschwege (Werra-Meißner) sucht nach zwei Unbekannten, die einen 24-Jährigen am Wochenende in einer Grünanlage verprügelt und durch Messerstiche verletzt haben.

Das Opfer hatte nach dem nur wenige Sekunden dauernden Angriff vom Sonntag selbstständig eine Klinik aufgesucht. Die Hintergründe sind nach Angaben vom Dienstag unklar.