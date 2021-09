24-Jähriger muss in Haft

Die Bundespolizei hat nach einer Kontrolle in Hanau den Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen vollstreckt.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, war der Mann zunächst ohne Ticket in einer Regionalbahn unterwegs. Es stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt ihn wegen Diebstahls mit Waffen sucht. Der Wohnsitzlose musste in eine Justizvollzugsanstalt.