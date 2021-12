Spuren in einer Kleingartenanlage führten die Polizei zu den Tatverdächtigen.

Spuren in einer Kleingartenanlage führten die Polizei zu den Tatverdächtigen. Bild © 5vision.media

Zwei Festnahmen nach tödlichem Angriff in Frankfurt [Audioseite]

Blutspur führt in Kleingartenanlage

25-Jähriger in Frankfurt getötet

In Frankfurt ist ein 25-Jähriger umgebracht worden. Zwei Verdächtige konnten zunächst flüchten. Doch die Polizei hatte wenig Mühe, sie zu finden.

In Frankfurt ist am Mittwochabend ein 25 Jahre alter Mann angegriffen und tödlich verletzt worden. Das Opfer soll nach der Attacke im Stadtteil Heddernheim noch bis zu einer naheliegenden Straße gelaufen sein und dort Passanten um Hilfe gebeten haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Fußgänger rief nach Angaben der Polizei einen Krankenwagen, der 25-Jährige sei jedoch noch vor Eintreffen des Rettungswagens zusammengebrochen. Er habe eine blutende Wunde im Oberkörper gehabt. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb.

Am Tatort entdeckte die Polizei eine Blutspur, die sie zu einer Kleingartenanlage in der Nähe führte. Dort fanden die Beamten eine Schreckschusspistole und einen Rucksack. Zeugen beobachteten zwei Männer, die daraufhin zu einem Auto mit Osnabrücker Kennzeichen flüchteten und wegfuhren.

Zwei Tatverdächtige im Kreis Osnabrück festgenommen

Zunächst hieß es, bei den Verletzungen des Opfers handele es sich um Messerstiche. Das sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagte ein Polizeisprecher später. "Es ist noch völlig unklar, was genau passiert ist."

De Polizei im niedersächsischen Landkreis Osnabrück nahm später zwei Tatverdächtige aus dem Umfeld des Autobesitzers fest. Bei dem einen Mann handelt es sich laut Polizei um einen 20-Jährigen, der dort lebt. Bei dem zweiten Verdächtigen konnten die Personalien noch nicht festgestellt werden, weil er bei der Festnahme kollabiert sei, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Er liege derzeit im Krankenhaus.