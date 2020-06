Bei einer Auseinandersetzung ist am Dienstagabend ein 25-Jähriger auf dem Wetzlarer Bahnhofsvorplatz erstochen worden. Die Polizei nahm einen Mann fest.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Mann stirbt nach Stichen in Wetzlar [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Mehrere Menschen gerieten am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr heftig miteinander in Streit, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei erlitt ein in Wetzlar lebender Mann mehrere Stichverletzungen. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen sofort ins Krankenhaus, er starb aber noch während der Notoperation.

Noch in der Nacht nahmen Polizisten einen Mann im Zusammenhang mit der Tat auf dem Wetzlarer Bahnhofsvorplatz fest und verhörten ihn. Ob er verdächtigt wird, den 25-Jährigen erstochen zu haben, sagte eine Polizeisprecherin nicht. Sie machte auch keine Angaben zur Tatwaffe.

Noch nicht bekannt ist ebenfalls, worum es bei dem Streit ging und wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

Sendung: hr-iNFO, 24.06.2020, 10 Uhr