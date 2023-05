In der Nähe der Schienen am Frankfurter Berg ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

In der Nähe der Schienen am Frankfurter Berg ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Bild © hr/Nora Enns

Im Stadtteil Frankfurter Berg ist in der Nähe der Bahnschienen eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Noch am Mittwoch soll die 250-Kilo-Bombe entschärft werden.

Bauarbeiter sind am Mittwochmittag auf eine Weltkriegsbombe in Frankfurt gestoßen. Der Fundort der 250 Kilogramm schweren Bombe liege in der Nähe der S-Bahnstation Frankfurter Berg, teilte ein Polizeisprecher mit. Noch am Mittwoch soll die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden, kündigte die Frankfurter Feuerwehr auf Twitter an.

A661 außerhalb des Sperrgebiets

Anwohner und Anwohnerinnen müssen ihre Häuser nach Angaben der Feuerwehr bis 16 Uhr verlassen. Evakuiert wird das Gebiet im Radius von 500 Metern um den Fundort am Frankfurter Berg - darin liegen auch das Wohngebiet Im Hilgenfeld und die Wohngemeinschaft Bonameser Straße.

Die A661, die Homburger Landstraße und der Berkersheimer Weg befinden sich nach Angaben der Feuerwehr außerhalb des Sperrgebiets. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, nannten die Einsatzkräfte nicht. Anwohner können sich während der Entschärfung in der Betreuungsstelle in der Johanniter-Unfall-Hilfe (Berner Straße 103-105) aufhalten.

Bahnverkehr eingestellt

Der S-Bahnhof wurde bereits am Mittag für den Zugverkehr gesperrt. Ab 16 Uhr werde der Bahnverkehr zeitweise komplett gesperrt, teilte die Feuerwehr mit. Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete, fuhren seit Mittag keine Züge der Linie S6 zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bad Vilbel mehr.

Auch auf den Linien des RE30 zwischen Kassel und Frankfurt, RB34 zwischen Glauburg-Stockheim (Wetterau) und Frankfurt, RB40 zwischen Dillenburg und Frankfurt, RB41 zwischen Marburg und Frankfurt und der Main-Sieg-Express RE98/RE99 nach Siegen und Kassel kam es seit dem Fund zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen.