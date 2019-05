Bombenfund in Kassel [Audioseite]

250-Kilo-Fliegerbombe in Kasseler Karlsaue gefunden

Entschärfung noch am Montag

In der Kasseler Karlsaue ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden. Der Park ist inzwischen gesperrt, der Kampfmittelräumdienst berät über weitere Maßnahmen.

Wie ein Polizeisprecher am Montag bestätigte, soll es sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit 120 Kilo Sprengstoff handeln, die am nördlichen Rand des Aueteichs (Großer Bassin) in der Kasseler Karlsaue liegt.

Die Bombe sei noch mit einem Zünder bestückt. Ob der noch funktionsfähig ist, prüfe der Kampfmittelräumdienst derzeit. Danach werde bekanntgegeben, welche Maßnahmen notwendig sind. Die Entschärfung sei für den späten Nachmittag geplant. Möglicherweise befänden sich im Umfeld weitere Fliegerbomben. Zunächst hatte die HNA über den Fund berichtet .

Mehrere Funde in der Vergangenheit

Derzeit ist der Fundort in einem Radius von 250 Metern abgesperrt. Der Park nahe der Fulda ist unbewohnt, in einigen Hundert Metern gibt es jedoch Gastronomie und ein Schwimmbad. Die Verkehrswege rund um die Aue waren am Mittag noch frei. Die Polizei bittet die Bevölkerung aber darum, den Bereich zu meiden.

Die Museumslandschaft Hessen-Kassel lässt ihre Parkanlagen seit einigen Jahren systematisch auf Blindgänger untersuchen. Im vergangenen Jahr wurden Experten gleich mehrfach fündig - unter anderem ebenfalls am Aueteich.

Sendung: hr-iNFO, 06.05.2019, 12.00 Uhr