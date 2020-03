Ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der L3432 in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) zwischen den Ortsteilen Mengshausen und Kerspenhausen ereignete.

Nach Polizeiangaben war ein 28-Jähriger mit seinem Sprinter ins Schleudern geraten und im Straßengraben gelandet. Der Unfallfahrer blieb dabei unverletzt.