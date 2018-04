Die Polizei hat einen Großeinsatz in Groß-Umstadt beendet: Die Beamten nahmen eine junge Frau bei ihrer versuchten Flucht fest. Die 26-Jährige hatte sich nach einem Familienstreit mit einer weiteren Frau in dem Haus verschanzt. Sie war offenbar bewaffnet.

Sondereinsatzkräfte der Polizei bringen sich in Groß-Umstadt in Position. Bild © Michael Seeboth (hr)

Die Bedrohungslage ist vorüber: Nach einem mehrstündigen Großeinsatz haben Polizisten in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) eine 26–Jährige festgenommen. Der Zugriff erfolgte nach Angaben einer Sprecherin, als die junge Frau versuchte, unbemerkt über das Dach zum Nachbarhaus zu verschwinden. Sie hatte sich am frühen Dienstagmorgen nach einem Streit mit ihrer Mutter in dem Haus in der Realschulstraße verschanzt.

In dem Haus fanden Sondereinsatzkräfte auch eine 23 Jahre alte Freundin der Festgenommenen. Sie sei unverletzt, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die Polizei von einer unklaren Bedrohungslage gesprochen, weil die als psychisch labil geltende 26-Jährige offenbar ein Messer bei sich hatte. Zwischenzeitlich waren Gegenstände aus einem Fenster geflogen. Kontakt konnte nicht hergestellt werden, weil sich kein funktionierendes Telefon in dem Gebäude befand.

Ein Großaufgebot von Polizisten, zivilen Beamten, Kriminalpolizei und Spezialeinsatzkommando war an dem Einsatz beteiligt. Der Einsatzbereich in der Realschulstraße war bis zum Mittag weiträumig abgesperrt. Nachbarn der Familie hatten gegen 7.45 Uhr die Polizei gerufen, knapp dreieinhalb Stunden später meldete die Polizei die Festnahme.

Sendung: hr-iNFO, 10.4.2018, 12 Uhr