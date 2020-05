Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Schotten (Vogelsberg) ums Leben gekommen.

Der 26-Jährige aus dem dem bayerischen Kahl am Main war am Nachmittag am Ortseingang gestürzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Gießen, wo er später verstarb. Weshalb er zu Fall kam, ist unklar. Weitere Personen waren einem Polizeisprecher zufolge nicht an dem Unfall beteiligt.