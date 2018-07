Tatverdächtiger in U-Haft 26-Jähriger stirbt nach Messerattacke in Offenbach

Zwei Männer streiten in einer Offenbacher Wohnung, dabei greift einer zu einem Messer und einer Stange. Tagelang kämpfen Ärzte um das Leben des Opfers - vergeblich.

In Offenbach ist ein 26 Jahre alter Mann wenige Tage nach einer Messerattacke gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Ermittler hatten sich die beiden Männer am vergangenen Donnerstag in einer Wohnung in Offenbach gestritten. Der 33-Jährige soll dabei mit einem Messer auf seinen Bekannten eingestochen und ihn mit einer Stange geschlagen haben. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt und sofort notoperiert. Seitdem hatte er in Lebensgefahr geschwebt. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, wird noch ermittelt.