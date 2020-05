Tödlicher Unfall in Wetzlar

Tödlicher Unfall in Wetzlar 27-Jährige stürzt auf Straße und wird überrollt

Ein Frau ist nachts in Wetzlar bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sie lag auf der Fahrbahn, als ein Mann sie mit seinem Wagen überfuhr.

Bild © picture-alliance/dpa

Er versuchte laut Polizei noch auszuweichen, aber zu spät: In Wetzlar hat ein 21 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Samstag eine Frau überrollt, die auf der Fahrbahn lag. Die 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Frau war nach ersten Ermittlungen auf die Straße gestürzt. Ein Gutachter soll helfen herauszufinden, was sich genau ereignete. Die Polizei hofft außerdem, dass sich Zeugen melden. Der Fahrer, ein Mann aus dem nahe bei Wetzlar gelegenen Aßlar (Lahn-Dill), wurde auf Alkohol und Drogen getestet: negativ.