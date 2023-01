Streit in Gießen Mann nach Messerangriff in Lebensgefahr – Festnahme

Ein 27-Jähriger hat bei einem Messerangriff in der Gießener Innenstadt lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen Mann vorläufig fest – und sucht nach einem weiteren Mann.

In Gießen ist es in der Nacht zum Donnerstag laut Polizei zum Streit zwischen vier bis fünf Menschen gekommen. Die Beamten waren im Bahnhofsgebiet im Großeinsatz. Ein 27 Jahre alter Mann erlitt lebensbedrohliche Stichverletzungen, die ihm nach Ermittlungen der Beamten mit einem Messer zugefügt wurden. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und musste notoperiert worden. Sein Gesundheitszustand sei stabil, teilte die Polizei am Vormittag mit.

Bereits in der Nacht nahm die Polizei in Tatort-Nähe einen Mann vorläufig fest. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, müsse nun ermittelt werden, so ein Polizeisprecher. Die Beamten suchten im Zusammenhang mit dem Streit nach einem weiteren Mann und baten Zeugen, sich zu melden . Die Hintergründe der Tat und weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

