Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Mittelhessen ist ein 27 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Ein 85 Jahre alter Autofahrer übersah den Mann wohl beim Abbiegen. Im Odenwaldkreis ist eine Motorradfahrerin gestorben nachdem sie von der Fahrbahn abgekommen ist.

Der 27 Jahre alte Motorradfahrer ist am Samstagmittag auf der L3188 bei Echzell (Wetterau) mit einem Auto zusammengeprallt. Das teilte die Polizei mit. Demnach war der 85 Jahre alte Fahrer zusammen mit seiner 70 Jahre alten Beifahrerin auf der Landstraße unterwegs und wollte links abbiegen.

Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einem Zusammenprall. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Landstraße stundenlang gesperrt

Der Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock. Der 85-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge, ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz.

Die L3188 wurde für viereinhalb Stunden gesperrt. Ein Sachverständiger war vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln.

24 Jahre alte Motorradfahrerin stirbt im Odenwaldkreis

Auch im Odenwaldkreis kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einer Motorradfahrerin. Wie die Polizei mitteilte, kam die 24-Jährige auf der L3349 mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Graben.

Dabei verletzte sie sich schwer am Kopf. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie einige Stunden später starb. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die L3349 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.