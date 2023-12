Eine junge Frau war mit ihren Freundinnen zum Bergpark Wilhelmshöhe unterhalb des Herkules gereist. Dort rutschte sie so unglücklich aus, dass sie metertief stürzte und später starb. Jetzt laufen die Ermittlungen.

Im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel hat es einen tragischen Unfall gegeben, in Folge dessen eine 28-Jährige ums Leben gekommen ist. Laut Polizeimeldung vom Freitag schaute sich die Westerwälderin an Donnerstagmittag mit Freundinnen die Wasserkaskaden unterhalb der Herkulesstatue an, als sie "unglücklich ausrutschte" und zehn Meter in die Tiefe fiel.

Bei dem Sturz zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie am frühen Abend trotz Notoperation in einem Krankenhaus starb. Die Freundinnen der 28-Jährigen wurden seelsorgerisch betreut.

Die Polizei schließt nach ersten Ermittlungen sowohl Fremdverschulden als auch Suizid aus. An welcher Stelle die Frau ausrutschte und fiel, ist bisher ebenso unbekannt wie der genaue Hergang des Unglücks.