Fußgänger in Gießen angefahren - tot

In der Gießener Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein 28 Jahre alter Fußgänger angefahren worden. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer flüchtete. Weit kam er nicht.

Ein 28-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Gießener Innenstadt von einem Auto erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann gegen 2.30 Uhr zu Fuß die Straßenseite der belebten Ludwigstraße, nicht weit entfernt vom Hauptbahnhof.

Aus noch ungeklärter Ursache erfasste ihn ein 40 Jahre alter Autofahrer aus Frankfurt. Der Fußgänger aus Langgöns (Gießen) erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er später im Krankenhaus starb.

Nach dem Zusammenprall stoppte der Autofahrer nicht, sondern flüchtete nach Angaben der Polizei vom Unfallort. Der 40-Jährige konnte jedoch wenig später festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

