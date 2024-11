28-Jähriger in Kassel durch Stiche verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einer Tankstelle in Kassel ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann durch Stiche verletzt worden.

Veröffentlicht am 03.11.24 um 08:43 Uhr









Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einzelheiten zum Tathergang und den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.