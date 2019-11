Das zerstörte Auto am Unfallort.

Das zerstörte Auto am Unfallort. Bild © Fuldainfo

Ein 28-jähriger Mann ist bei einem Autounfall bei Bad Salzschlirf ums Leben gekommen. Er wurde schwer verletzt auf einem Feld gefunden – dabei war er offenbar nicht alleine unterwegs gewesen.

Nach einem schweren Autounfall ist ein 28 Jahre alter Mann aus dem Kreis Fulda offenbar alleine zurückgelassen worden. Er war am Samstagabend nach einem Hinweis von Zeugen schwer verletzt in einem Feld nahe des Unfallorts gefunden worden, erlag jedoch in der Nacht zum Sonntag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ost am Sonntag berichtete, hatten Zeugen die Polizei gegen 20.30 Uhr benachrichtigt, weil ein leeres, schwer demoliertes Auto im Feld nahe einer Kreisstraße zwischen Bad Salzschlirf (Fulda) und dem Großenlüderer Ortsteil Müs stand. Zudem hätten die Zeugen ein Stöhnen gehört. Einsatzkräfte konnten den verletzten Mann im Feld sitzend ausfindig machen, dieser sei jedoch bereits nicht mehr ansprechbar gewesen. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Hinweise auf flüchtende Personen

Nach Angaben der Polizei besteht der dringende Verdacht, dass sich ursprünglich noch weitere Menschen in dem Auto befunden hätten. Diese seien nach Angaben weiterer Zeugen zu Fuß geflüchtet. Ob der Verstorbene der Fahrer des Wagens gewesen ist, ist noch unklar.

Der Mann soll aus dem Kreis Fulda kommen. Ein anderes Fahrzeug sei offenbar nicht in den Unfall involviert gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Gutachter untersucht die Unfallstelle, die Polizei ermittelt.

