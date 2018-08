Eine 29 Jahre alte Frau ist im Krankenhaus der Justizvollzugsanstalt Kassel plötzlich gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. Das Justizministerium ordnete eine Obduktion an.

Die 29-Jährige war am Sonntagnachmittag unter noch ungeklärten Umständen gestorben. Eine Obduktion soll klären, woran die Frau starb, erklärte der Sprecher des Justizministeriums, René Brosius.

Verlegung in Psychiatrie war geplant

Die Frau sei seit vielen Jahren drogenabhängig gewesen. Weil ihr körperlicher und psychischer Zustand so schlecht war, sollte sie in den nächsten Tagen vom Gefängniskrankenhaus in die Psychiatrie verlegt werden.

Die Frau war wegen Betrugs und Diebstahls seit September 2017 in Haft. Zunächst saß sie im Frauengefängnis in Frankfurt-Preungesheim ein, wurde wegen ihres Gesundheitszustand jedoch Anfang August ins JVA-Krankenhaus Kassel-Wehlheiden verlegt. Dort war sie in einem Raum untergebracht, in dem sie ständig mit einer Kamera überwacht wurde.

Obduktion soll Klarheit bringen

Zuerst hatte die HNA von dem Fall berichtet und geschildert, dass die Frau über einen längeren Zeitraum Nahrung und medizinische Versorgung verweigert haben soll. Dazu erklärte das Justizministerium, dass die Frau zwar an einigen Tagen das Essen verweigert, an anderen Tagen jedoch ganz normal gegessen habe. Ein Arzt sagte, es bestünde keine Lebensgefahr. Bei einer Körpergröße von 1,75 Meter habe sie 87 Kilo gewogen.

Am Sonntagnachmittag fanden Klinik-Mitarbeiter die Frau tot in ihrer Zelle. "Wie in solchen Fällen üblich, wird die Leiche obduziert", erkläre Brosius.