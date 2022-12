29-Jähriger greift Ex-Partnerin in Witzenhausen an

Festnahme 29-Jähriger greift Ex-Partnerin in Witzenhausen an

Eine Frau ist am Donnerstagmorgen von ihrem Ex- Partner in Witzenhausen (Werra-Meißner) angegriffen und leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Freitag kam er zu ihrer Wohnung, schlug mehrfach gegen ihre Tür, sodass sie dem 29-Jährigen doch öffnete. Er beleidigte sie zunächst, griff und hielt sie fest und versuchte auch, ihren anwesenden Vater zu attackieren. Die Polizei nahm den alkoholisierten Ex-Partner mit.