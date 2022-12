In vielen Orten in Hessen haben marokkanische Fußballfans den 3:0 Sieg ihres Teams gegen Spanien gefeiert.

Allein in der Frankfurter Innenstadt bejubelten bis zu 5.000 Fans den Einzug ins Viertelfinale. Auch in anderen Städten wurde mit Hupkonzerten gefeiert, etwa in Wiesbaden, Darmstadt, Rüsselsheim oder Offenbach.