Ganz so heiß wie in Sevilla wird es nicht - aber auch in Hessen wird zum Eintracht-Finaltag die 30-Grad-Marke geknackt. Hervorragende Aussichten fürs Public Viewing, zur möglichen Siegesfeier könnte es allerdings ungemütlich werden.

Nur noch einmal schlafen, dann spielt Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla. Bei hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 34 Grad. Fans, die das Spiel nicht vor Ort in Andalusien verfolgen, dürfen sich hierzulande zumindest über ähnliche Hitzewerte freuen.

"Am Mittwoch wird die 30-Grad-Marke geknackt", sagt hr-Meteorologin Pila Bossmann. Vor allem im Rhein-Main-Gebiet werde es sommerlich heiß, nicht nur entlang des Rheins, sondern auch in Städten wie Frankfurt und Darmstadt. Ein perfekter Tag also, um ins Schwimmbad zu gehen und abends zum Public Viewing ins Stadion oder eine der zahlreichen Kneipen, die ein gemeinsames Schauen anbieten.

Donnerwetter am Donnerstag

Auch am Donnerstag können die Daheimgebliebenen wieder Flip-Flops anziehen und Sonnencreme auftragen. Die Temperaturen liegen zwischen 26 bis 32 Grad. Ab dem frühen Abend ziehen allerdings von Westen her Gewitterzellen auf, die heftig ausfallen könnten.

Zur möglichen Siegesfeier der Eintracht auf dem Frankfurter Römerberg, die nach derzeitigen Planungen gegen 20 Uhr steigen würde, könnte es also nass und ungemütlich werden. Den erwarteten zehntausenden Fans ist es im Falle eines historischen Sieges vermutlich egal.

Abkühlung am Wochenende

Während es am Donnerstag nur kürzere Gewitterschauer geben soll, kracht es am Freitag dafür ordentlich. "Im Tagesverlauf entwickeln sich öfter Schauer oder Gewitter mit Unwetterpotenzial", so Bossmann. Besonders die Mitte von Deutschland ist demnach betroffen. Es bleibt in Hessen aber noch sommerlich warm bei 24 bis 30 Grad.

Aus dem spanischen Europokal-Wetter wird am Wochenende dann wieder normales Frühlingswetter: Es wird etwas kühler und bleibt bei 25 Grad wechselhaft mit Schauern.