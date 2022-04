Eine 30 Jahre alte Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B3 bei Darmstadt schwer verletzt worden. Sie war Beifahrerin in einem der Wagen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 40 Jahre alter, alkoholisierter Autofahrer am Freitagabend aus noch unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen eines 33-Jährigen frontal zusammenstoßen. Dabei wurde die 30-jährige Beifahrerin des 33-Jährigen in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.