Bei einem Unfall auf der B276 bei Schotten (Vogelsberg) ist eine 30-Jährige ums Leben gekommen.

Sie war am Montag mit ihrem Auto aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw eines 89-Jährigen kollidiert. Die Frau starb noch am Unfallort, so die Polizei. Der 89-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.