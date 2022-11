Ermittler vor dem Haus im Darmstädter Johannesviertel, in dem die 30-Jährige gefunden wurde.

Ermittler vor dem Haus im Darmstädter Johannesviertel, in dem die 30-Jährige gefunden wurde. Bild © Keutz TV-News

Ermittlungen nach mutmaßlicher Tötung in Darmstadt

30-Jährige stirbt in Darmstadt: Ermittlungen wegen Mordes

In Darmstadt ist am Donnerstag eine 30 Jahre alte Frau offenbar mit einem Messer getötet worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Er und das Opfer kannten sich.

Nach dem Tod einer Frau im Darmstädter Johannesviertel ermittelt die Polizei wegen Mordes. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag sagte, wurde die 30-Jährige gegen 15.45 Uhr mit Stichverletzungen in einer Wohnung gefunden. Herbeigerufene Rettungskräfte hätten ihr Leben nicht mehr retten können. Die Frau starb noch vor Ort.

Unweit des Tatorts sei kurz darauf ein 25-jähriger Mann festgenommen worden. Er gilt als dringend tatverdächtig.

Opfer und Tatverdächtiger kannten sich

Nach Ermittlungsstand vom Freitag hatten der Verdächtige und das Opfer offenbar eine Beziehung miteinander. Der Bruder der Frau habe sie am Donnerstag zu der Wohnung des 25-Jährigen gefahren. Zeuge der Tat sei er nicht gewesen, er fand jedoch seine verletzte Schwester in der Wohnung und alarmierte die Rettungskräfte.

Der 25-Jährige sei aus der Wohnung geflohen, vermutlich über den Balkon, wie es hieß. Er wurde noch in der Nähe festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde in der Wohnung sichergestellt. Der Verdächtige sollte noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen und Handyaufnahmen gesucht

Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt baten am Freitag um Mithilfe bei den Ermittlungen. Gesucht werden Zeugen, die am Donnerstag zwischen circa 15.30 und 16.15 Uhr eine auffällige Person zwischen Emilstraße und Martin-Luther-King-Ring gesehen haben. Wer Foto- oder Videoaufnahmen gemacht hat, solle sich zeitnah bei der Polizei melden.