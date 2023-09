Ein 30 Jahre alter Mann ist in Reiskirchen nach einem Gewaltverbrechen gestorben. Ein 41 Jahre alter Verdächtiger ist dringend tatverdächtig.

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen meldeten Rettungskräfte der Polizei in Reiskirchen (Gießen) einen Mann mit schweren Verletzungen am Oberkörper. Trotz Reanimationsversuchen sei der 30-Jährige noch vor Ort in einem Wohnhaus gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Sonntag mit.

Nach ersten Erkenntnissen sei er erstochen worden, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Der Mann wohnte im Landkreis Gießen. Noch am Morgen nahm die Polizei einen 41 Jahre alten Mann als dringend tatverdächtig fest. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittelt.

Ermittlungen eingeleitet

Zu den möglichen Hintergründen und weiteren Details machte der Polizeisprecher am Sonntag keine Angaben. Ob der Tat ein Streit zwischen den beiden Männern vorausging, sei Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Informationen über den Fall würden am Montag über die Staatsanwaltschaft Gießen herausgegeben.