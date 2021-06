Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) hat die Polizei mehr als 30 Kilo Cannabisprodukte sichergestellt.

Wie die Beamten und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wurde bereits am Dienstag vor einer Woche ein 39-Jähriger festgenommen. Er soll in großem Stil gedealt haben.