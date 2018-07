Zwei Brände haben die Feuerwehren im Raum Fulda auf Trab gehalten. In der Scheune eines Biobauernhofs in Eichenzell verendete eine Herde Schafe. In Gersfeld zündelte ein Betrunkener an einem Wohnhaus.

Zwei Brände in Osthessen haben am Mittwoch Einsätze der Feuerwehren ausgelöst. Bei einem Feuer in Eichenzell-Rhönshausen (Fulda) seien 30 Schafe verbrannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Durch einen technischen Defekt in einem Gebläse habe sich vermutlich Heu in einer Scheune entzündet. Das Gebäude, das zu einem Biobauernhofs gehörte, brannte ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro.

In Gersfeld-Rodenbach (Fulda) zündete nach Angaben von Ermittlern ein Betrunkener ein Wohnhaus an. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei 30.000 Euro. Der Tatverdächtige komme voraussichtlich in eine psychiatrische Klinik, sagte der Polizeisprecher.