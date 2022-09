Mit manipulierten Handys und einer angeblich anonymen App kamen ihnen die Ermittler auf die Spur. Jetzt müssen sich fünf Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet vor Gericht verantworten. Sie sollen mit Drogengeschäften Millionen verdient haben.

Rauschgift versteckt in ausgehöhlten Ananas oder Thunfischdosen: Schmuggler auf der ganzen Welt verabredeten solche Verstecke über eine angeblich verschlüsselte App - doch die Ermittler lasen die ganze Zeit mit. Was dem FBI mit seinem Fake-Messenger "Anom" gelang, war wohl einer der größten Erfolge im weltweiten Kampf gegen den organisierten Drogenhandel. Auch Fahnder aus Hessen kamen mithilfe der "Anom"-Chats schon mehreren Drogenbanden auf die Spur.

Gegen eine von ihnen hat am Mittwoch der Prozess vor dem Landgericht Hanau begonnen. Die fünf Angeklagten im Alter von 25 bis 47 Jahren sollen laut der im Gericht verlesenen Anklage 111 Kilogramm Kokain und 199 Kilogramm Amphetamine geschmuggelt und verkauft haben. Rund vier Millionen Euro hätten sie dafür wohl auf dem Schwarzmarkt bekommen, der Straßenverkaufspreis dürfte noch um ein Vielfaches höher liegen.

Drahtzieher sollen ein 31-Jähriger aus Hanau und ein 47-Jähriger aus Frankfurt sein. Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bauten sie eine professionelle Infrastruktur sowie ein Netzwerk aus Bunkerhaltern, Kurierfahrern und Auslandskontakten auf.

Was ist "Anom"?

Die App Anom (eigentlich "AN0M") war ein Chat-Client, ähnlich wie WhatsApp, aber ein Trick der US-Behörde FBI. Mehr als 12.000 angeblich verschlüsselte Handys wurden in die Kriminellen-Szene eingeschleust und konnten so abgehört werden. Es zählt zu einer der größten Polizeiaktionen überhaupt - angeblich seien Agenten beim gemeinsamen Biertrinken auf die Idee gekommen. Die Kolleginnen und Kollegen vom MDR erklären die Details in diesem Podcast .

