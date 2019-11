Bei der Kontrolle einer Großfrachtsendung am Frankfurter Flughafen ist dem Zoll ein Erfolg gegen internationale Markenpiraten gelungen.

In der Fracht aus China seien 3.000 Kopfhörer sowie 300 tragbare digitale Abspielgeräte gefunden worden, so der Zoll am Freitag. Der Wert vergleichbarer Originalwaren betrage mehr als 140.000 Euro.