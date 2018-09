31-Millionen-Gewinn geht in den Kreis Groß-Gerau

Insgesamt 61,8 Millionen Euro waren im Lotto-Eurojackpot. Jetzt hat das Los zwei glückliche Gewinner getroffen, die sich die Summe teilen. Einer oder eine der beiden wohnt in Hessen.

Seit fünf Ziehungen hatte es keinen Gewinner beim Eurojackpot mehr gegeben. Am Freitagabend wurden dann in der finnischen Hauptstadt Helsinki die Zahlen 3, 6, 9, 18 und 24 sowie die Eurozahlen 2 und 7 gezogen. Für zwei Teilnehmer der Lotterie bedeuteten sie das große Los.

Dreißigmillionenneunhundertzwanzigtausendachthundertacht Euro und dreißig Cent

Der Gewinn von rund 61,8 Millionen Euro gehe je zur Hälfte nach Hessen und nach Nordrhein-Westfalen, teilte Westlotto im westfälischen Münster mit. Auf den Cent heruntergerechnet sind es genau 30.920.808,30 Euro, die nach Hessen fließen. Der Tipp wurde am Donnerstag im Kreis Groß-Gerau anonym abgegeben, ergänzte Lotto Hessen am Samstag.

Der letzte Gewinn im obersten Gewinnrang in Höhe von 22,7 Millionen Euro war am 20. Juli nach Schweden gegangen. Zuvor - nämlich am 6. Juli - konnten sich ebenfalls ein Spielteilnehmer aus Hessen sowie einer aus Sachsen-Anhalt 90 Millionen Euro teilen.

Wahrscheinlichkeit von 1 zu 95 Millionen

Der Eurojackpot ist gesetzlich auf maximal 90 Millionen Euro gedeckelt. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen. Beim klassischen Lotto "6 aus 49" sind die Aussichten noch geringer. Hier besteht nur eine Chance von 1 zu 140 Millionen auf den Top-Gewinn.