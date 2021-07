Eine 32-Jährige ist in Bad Arolsen erstochen worden, mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten. Noch während der Tat rief ein Familienmitglied die Polizei - doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 32-Jährigen im nordhessischen Bad Arolsen (Waldeck-Fankenberg) und der Festnahme eines Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen an. Um die genaue Todesursache festzustellen, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Wie die Polizei am Dienstag auf Anfrage von hessenschau.de mitteilte, ist die 32-Jährige wohl erstochen worden – mutmaßlich von ihrem neun Jahre älteren Lebensgefährten. Der 41-Jährige wurde nach dem Gewaltdelikt unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Über den genauen Tathergang und ein mögliches Motiv machen die Ermittler weiterhin keine Angaben.

Familienmitglied ruft Polizei während Bluttat

Ein Familienmitglied hatte die Polizei am Montagnachmittag alarmiert, als sich die Bluttat in einem Haus am Stadtrand ereignete. Doch die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die 32-Jährige tun. Sie erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Besonders tragisch: Der Polizei zufolge leben in der Familie mehrere Kinder. Sie wurden intensiv betreut und sind nun in Pflegefamilien untergebracht. Der Festgenommene soll dem Haftrichter vorgeführt werden.