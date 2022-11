Durch einen Zeugenhinweis nach einem Fahrraddiebstahl in Kassel hat die Polizei am Donnerstagabend in einem leerstehenden Gebäude 33 gestohlene Fahrräder gefunden.

Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach den Komplizen des 23 Jahre alten Mannes wird gefahndet.