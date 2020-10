Bei einem Streit ist ein Mann getötet worden. Die Polizei nahm einen 33-Jährigen fest.

Der Streit fand am Sonntagnachmittag in einem Wohnhaus in Frankfurt statt. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen. Zu den Hintergründen der Tat war am Sonntagabend noch nichts bekannt.