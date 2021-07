Auf dem Werratalsee bei Meinhard (Werra-Meißner) ist am Samstag ein Ausflugsboot mit 33 Passagieren an Bord in Not geraten.

Wie die Polizei mitteilte, trieb das Gefährt manövrierunfähig rund 500 Meter vom Ufer entfernt auf dem Wasser. Eine Gefahr für die Fahrgäste und die Schiffsbesatzung bestehe nicht, so die Polizei. Feuerwehr und DLRG versuchten, das Boot an Land zu ziehen. Die Ursache für den Notfall war zunächst unklar. Der Werratalsee ist 110 Hektar groß sowie über 2000 Meter lang und wird auch von Ausflugsschiffen befahren.