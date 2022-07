Flüsse führen Niedrigwasser, Felder und Wälder trocknen aus. Viel Regen ist weiterhin nicht in Sicht. Am Mittwoch wird es wärmer, am kommenden Wochenende könnte schon die nächste Hitzewelle über Hessen rollen.

Seit zwei Wochen hat es in Hessen kaum geregnet, in einigen Landesteilen fiel noch deutlich länger kein Regen mehr. Schon jetzt ist der Main so warm, dass Fische darin zu verenden drohen, weil sie nicht mehr genug Sauerstoff bekommen. Wiesen, Felder und Waldstücke sind ausgedörrt. Eine achtlos weggeworfene Zigarette wird so schnell zur Gefahr.

An dieser Situation wird sich auch in der kommenden Woche nichts ändern, wie hr-Meteorologe Michael Köckritz sagt. Auch diese Woche werde fast ganz ohne Regen vergehen. Dauerhafter Landregen, den die Böden dringend bräuchten, sei ohnehin derzeit nicht in Sicht.

Zwar fielen am Samstag mancherorts in Mittelhessen über den Tag verteilt drei bis vier Liter. "Aber das war spätestens am nächsten Tag komplett verdunstet. Das kommt gar nicht im Boden an", sagt Köckritz.

Am Mittwoch wird es heißer

Die Temperaturen werden nun zunächst wieder steigen. Nach 23 Grad am Sonntag können es am Montag an der Bergstraße 26 Grad werden, am Dienstag klettert das Thermometer auf bis zu 30 Grad. Der Mittwoch könnte mit bis zu 34 Grad noch wärmer werden.

Die vor ein paar Tagen angekündigte Hitzewelle mit mehr als 35 Grad bleibe zunächst zwar aus, sagt Köckritz. Doch zum Wochenende hin würden die Temperaturen voraussichtlich wieder hochsommerlicher.

45 Grad am Wochenende? - Unsicher!

Verschiedene Medien hatten berichtet, dass am Wochenende in Deutschland sogar mit 45 Grad zu rechnen sei. Doch ob es dazu tatsächlich kommt, lasse sich noch gar nicht vorhersagen, erklärt Köckritz. Dasselbe europäische Wettermodell, auf dem diese Vorhersage beruht, ergebe für denselben Zeitraum auch bloß Temperaturen um 25 oder 30 Grad. Zweimal täglich gebe es eine neue Berechnung mit stärkeren Schwankungen, je weiter man in die Zukunft gehe. Das nächste Wochenende liege "noch im Glaskugelbereich".

Sicherer sei, dass es am Donnerstag nach dem warmen Mittwoch zunächst wieder eine Kaltfront über Nord- und Mittelhessen hereinziehe, die Temperaturen um oder unter 30 Grad mit sich bringe. Ein Höhentief, das sich derzeit noch vor der portugiesischen Küste aufhält, werde dann entscheiden, welche der konkurrierenden Prognosen für das Wochenende eintritt. Sollte sich das sogenannte "Fettauge" Richtung Großbritannien oder zum Atlantik bewegen, hätten sich die 40 Grad erledigt.