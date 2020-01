In diesem Haus wurde ein Mann getötet.

In Mehrfamilienhaus verschanzt

Ein 35-Jähriger ist in einem Mehrfamilienhaus in Kircheim getötet worden. Der mutmaßliche Täter hatte sich stundenlang am Tatort verschanzt, einen Brand gelegt und wurde schließlich von der Polizei überwältigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drang ein 31-Jähriger am Dienstag gegen 20.30 Uhr in ein Fachwerkhaus in Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) ein und tötete dort offenbar einen 35 Jahre alten Mann. Laut osthessen-news.de wurde das Opfer offenbar durch Messerstiche tödlich verletzt. Eine Bestätigung der Polizei gab es dafür bislang nicht.

Der Tat am Dienstagabend war ein Streit zwischen mehreren Beteiligten vorausgegangen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Der 31-Jährige verschanzte sich mehrere Stunden lang im Dachgeschoss des Gebäudes. Er warf Möbel und Geschirr aus dem Fenster auf Polizei und Feuerwehr.

Gegen 0.30 Uhr nahm dann ein Spezialeinsatzkommando den Verdächtigen in dem Haus fest, er wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Eindringling legt Feuer

Bevor der mutmaßliche Täter festgenommen wurde, hatte er gegen 22 Uhr den Hausflur in Brand gesetzt. "Den Brand haben wir unter Polizeischutz gelöscht. Das war natürlich nicht alltäglich und einen sehr aufregende Situation", sagte ein Feuerwehrsprecher dem hr.

Ein Hausbewohner flüchtete auf das Dach und wurde von der Feuerwehr gerettet, ein weiterer brachte sich selbst in Sicherheit. Beide blieben unverletzt. Die Straße um den Tatort war abgesperrt, Anwohner waren nicht in Gefahr.

