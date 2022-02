Brand in Gaststätte in Frankfurt

Bei einem Brand in einer Gaststätte in Frankfurt-Sachsenhausen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Schaden von etwa 350.000 Euro entstanden.

Mitarbeiter hätten Rauch und Flammen an der Theke wahrgenommen, wie die Polizei mitteilte. Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die Feuerwehr evakuierte die Wohnungen. Die Brandursache war noch unklar.