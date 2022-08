So heiß ist es aktuell in Hessen

Sonne, Hitze und Gewitter: Der Donnerstag hat das Potenzial, den hessischen Hitzerekord des Jahres noch einmal zu knacken. Gegen Mittag wurde die 35-Grad-Marke erreicht. Abkühlung gibt es frühestens in der Nacht.

Die Hitzewelle in Hessen erreicht am Donnerstag voraussichtlich ihren Höhepunkt. Die Temperaturen steigen in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet auf bis zu 39 Grad, erklärt hr-Meteorologe Mark Eisenmann. Auch im Rest des Landes liegen sie über 33 Grad. Dabei scheint fast überall die Sonne. "Es gibt höchstens ein paar dünne Schleierwolken, die mal durchziehen - ansonsten Sonne pur."

Es könnte an diesem Donnerstag sogar zu einem neuen Hitzerekord kommen - nachdem am 20. Juli mit 39,2 Grad in Eschwege zuletzt die bisher höchste Temperatur des Jahres gemessen wurde. "Es könnte durchaus sein, dass es heute der heißeste Tag wird", schätzt Meteorologe Eisenmann.

37 Grad in Frankfurt

An vielen Messstationen des Deutschen Wetterdienstes in Hessen war am Nachmittag die 35-Grad-Marke überschritten. In folgenden Orten wurden um 13.50 Uhr die höchsten Werte gemessen:

Frankfurt-Westend: 37,0 Grad

Darmstadt: 36,7 Grad

Gründau-Breitenborn (Main-Kinzig): 36,5 Grad

Offenbach-Wetterpark: 36,5 Grad

Runkel-Ennerich (Limburg-Weilburg): 36,4 Grad

Geisenheim (Rheingau-Taunus): 36,1 Grad

Bad Nauheim (Wetterau): 36,1 Grad

Kaltfront bringt Regen und Gewitter

Auch die Nacht zum Freitag wird für viele Menschen in Hessen noch ungemütlich: "Vielerorts sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad", so die Prognose. Ein Wetterwechsel zeichnet sich allerdings schon ab: "Das Hoch, dem wir den Sonnenschein zu verdanken haben, zieht sich allmählich ostwärts zurück", erklärt Meteorologe Eisenmann. "Von Nordwesten nähert sich eine Kaltfront." Die sorgt schon am Donnerstagabend und in der Nacht für teils heftige Schauer und Gewitter in Nordhessen.

Die Kaltfront zieht am Freitag über ganz Hessen und bringt Regen und Gewitter auch in die südlichen Teile Hessens. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad im schon abgekühlten Norden und 31 Grad an der Bergstraße, die die Kaltfront erst später erreicht.

Am Wochenende angenehmes Sommerwetter

Am Wochenende erwartet Hessen dann angenehmes Sommerwetter, erklärt Eisenmann: "Es gibt viel Sonnenschein und die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 20 und 29 Grad". Auch die Nächte werden dann deutlich kühler - die große Hitze ist also erst einmal vorbei.

Dass es die letzte Hitzewelle des Jahres sein könnte, glaubt der hr-Meteorologe nicht. "Erst Ende des Monats kommt die Jahreszeit, in der so extreme Hitze nicht mehr auftritt." Bis dahin könne es immer noch sehr heiß werden.

