An diesem Kiosk in Flörsheim kam es zu dem tödlichen Streit. Bild © Keutz TV News

37-Jähriger bei Streit in Flörsheim erstochen

Bei einem Angriff mit Bierflaschen und einem Messer ist ein Mann getötet worden. Der mutmaßliche Täter versuchte zunächst zu fliehen, wurde dann aber festgenommen.

Offenbar im Streit hat ein Mann am Freitagabend gegen 21.40 Uhr einen 37-Jährigen erstochen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden vor einem Kiosk in Flörsheim (Main-Taunus) aneinandergeraten. Der 37-Jährige erlitt Stichverletzungen im Oberkörper, denen er noch am Tatort erlag, wie die Polizei mitteilte.

Der mutmaßliche Täter, ein 32 Jahre alter Mann, versuchte zunächst vom Tatort zu fliehen, konnte aber nach kurzer Fahndung in der Nähe der Stadthalle festgenommen werden.

Angriffe mit Bierflaschen und Messer

Laut Polizei gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern, danach griffen sie sich mit Bierflaschen und einem Messer an. Der 37-Jährige starb trotz umfangreicher Wiederbelebungsversuche noch vor Ort an den Stichverletzungen durch das Messer.

Der mutmaßliche Täter, der verletzt wurde, kam nach ärztlicher Behandlung ins Polizeigewahrsam und sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

