Die Polizei hat im Frankfurter Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen verhaftet.

Der Mann aus Hainburg (Offenbach) habe wegen Trunkenheit am Steuer noch eine Freiheitsstrafe zu verbüßen oder eine Geldstrafe von 2.000 Euro zu zahlen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Er kam am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt.