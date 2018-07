Hessen hat am Dienstag den bislang heißesten Tag des Jahres gesehen. Überraschender Hitzesieger ist der Norden des Landes: In Eschwege wurden 37,2 Grad gemessen. Echte Abkühlung ist weiterhin nicht in Sicht.

Die Meteorologen hatten für Dienstag Spitzenwerte von bis zu 38 Grad erwartet. Die wurden nicht zwar ganz erreicht. Mit 37,2 Grad, die in Eschwege (Werra-Meißner) gemessen wurden, war der Dienstag dennoch der bislang heißeste Tag dieses Jahres in Hessen. Der richtige Tag also, um die Zunge baumeln zu lassen.

Fünftheißester Ort in Deutschland

Mit 37,2 Grad belegte die nordhessische Stadt bundesweit den fünften Platz. Gleich dahinter folgte Darmstadt mit immerhin noch 36,4 Grad. Damit war Hessen aber nicht ganz vorn. In Bernburg in Sachsen-Anhalt stieg das Thermometer bis auf 39,4 Grad.

"Die heiße Luft hat sich jetzt doch ostwärts verlagert", erklärte hr-Meteorologe Jörg Pfeifer den überraschenden "Landessieg" für Eschwege. Zudem liege die Stadt relativ tief. In der Ebene seien stets die höchsten Temperaturen zu erwarten.

Weiterhin tropische Nächte

Gegen Abend gingen lokal einige Schauer nieder, vereinzelt bildeten sich Gewitterzellen. Pfeifer wollte auch nicht ausschließen, dass einige dieser Zellen sich im Laufe der Nacht zu kurzen Unwettern entwickeln könnten. Generell sei die Tendenz aber eher gering.

So wird auch die Nacht zum Mittwoch wie schon die vorangegangenen vielfach eine tropische mit Werten über 20 Grad, vor allem in aufgeheizten Städten wie Frankfurt oder Darmstadt.

Wolken-Intermezzo am Mittwoch

Wer Abwechslung vom Sonnen-Einerlei ersehnt, sollte seine Hoffnungen auf den Mittwoch konzentrieren. Da rechnet der Experte mit lokalen Schauern und Gewittern schon ab dem Vormittag, dazu gibt es ein paar mehr Wolken. Mit Höchstwerten um 34°C ist es zwar minimal kühler, aber immer noch heiß.

Ab Donnerstag zeigt die Temperaturkurve dann auch schon wieder nach oben. "Es herrscht tendenziell Hochdruckeinfluss", sagte Pfeifer. "Das wird mindestens bis Samstag so bleiben." Mit 35 bis 36 Grad rechnet der Experte.

Und während es am Donnerstag noch eine leichte Schauerneigung geben soll, zeigen sich der Freitag und Samstag so, wie wir es von diesem Sommer kennen: sonnig und trocken.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 31.07.2018, 19.15 Uhr