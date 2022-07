Am bislang heißesten Tag des Jahres sind in Hessen fast überall die Temperaturen auf über 35 Grad gestiegen. Wo es am heißesten war und warum es am Mittwoch gefühlt noch wärmer wird, erfahren Sie hier.

Der Dienstag ist der bislang heißeste Tag des Jahres in Hessen. Im Frankfurter Westend wurden am Nachmittag 38,4 Grad gemessen. Die bisherigen Höchstwerte des Jahres stammten vom 18. Juni, als in Geisenheim (Rheingau-Taunus) 36,4 Grad und in Offenbach 36,3 Grad vermeldet wurden.

Der hessische Hitzerekord liegt bei 40,2 Grad, erreicht am 25. Juli vor drei Jahren im Frankfurter Westend. Dass dieser am Dienstag vermutlich nicht gebrochen würde, hatte hr-Meteorologe Tim Staeger schon am Vormittag prognostiziert: "Ich vermute, dass wir die 40 Grad in Hessen knapp verpassen", sagt der hr-Wetterexperte.

Höchste Temperaturen in Frankfurt

Der Dienstag begann in Hessen noch verhältnismäßig moderat, allerdings überschritten die Temperaturen schon am Mittag die 35-Grad-Marke. Am heißesten wurde es in Hessen an folgenden Messstellen (Stand 18:25 Uhr)





Frankfurt-Westend 38,4 Grad

Darmstadt 38,1 Grad

Wesertal-Lippoldsberg (Kassel) 37,4 Grad - neuer Rekord in Wesertal

Bad Nauheim 37,4 Grad

Cölbe (Marburg-Biedenkopf) 37,3 Grad

Michelstadt (Odenwald) 37,2 Grad

Eschwege 37,0 Grad

Tropische Nacht und "Sauna-Effekt"

Schon tagsüber wurde die Hitze so stark, dass vor allem für ältere Menschen Gesundheitsgefahr bestand. Viel trinken, direkte Sonne meiden - das sind wohl die wichtigsten Tipps, die es zu beachten gilt. Aber auch die Nacht zum Mittwoch wird nicht angenehm. "Gerade in den Innenstädten dürfte es eine tropische Nacht geben mit Temperaturen über 20 Grad", sagt Staeger voraus. In Frankfurt rechnet er mit Tiefstwerten von 23 bis 21 Grad. "Darunter leidet die Schlafqualität natürlich enorm."

Am Mittwoch wird es tagsüber zwar nicht mehr ganz so heiß mit Höchstwerten um die 35 Grad. Dafür wird es aber schwül. "Durch die hohe Luftfeuchtigkeit könnte die gefühlte Temperatur deshalb sogar noch höher als am Dienstag sein", meint Staeger - der sogenannte "Sauna-Effekt".

Sonderaktionen in Freibädern

Ein Ort, der garantiert Abkühlung verspricht, sind Freibäder. In Frankfurt haben Kinder bis 14 Jahre generell freien Eintritt in Schwimmbäder, angesichts der Hitze oder auch in den Sommerferien bieten das nun auch andere Kommunen in Hessen an: Es lohnt sich also, in der eigenen Stadt oder Gemeinde nachzufragen, welche Angebote es gibt.

Öffnet angesichts der tropischen Temperaturen auch nachts: Freibad in Bad Schwalbach. Bild © Richard van Rijn

Eine besondere Aktion bietet das Freibad in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) für die kommende Nacht an: Es schließt um 20 Uhr, um genau zwei Stunden später zur "Langen Badenacht" wieder zu öffnen. Bis 1 Uhr können Badegäste dann ihre Bahnen ziehen. Das Angebot richtet sich an alle Hitzegeplagten, die "nicht schlafen können oder womöglich ohnehin über den Zaun geklettert wären", wie der Schwimmmeister sagte: "Unglaubliche zwei Millionen Liter Wasser warten darauf, die Badegäste zu erfrischen."

