Eine 40-Jährige ist in Frankfurt erstochen worden. Ihr Lebensgefährte soll sie getötet haben. Er wurde festgenommen.

In einem Reihenhaus im Stadtteil Frankfurter Berg ist am Montagnachmittag die Leiche einer 40 Jahre alten Frau gefunden worden.

Laut Polizei wurde sie durch Messerstiche getötet.

Ihr Lebensgefährte wurde am Tatort festgenommen. Der 51-Jährige gilt als dringend tatverdächtig. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat.

Wie die Polizei am Abend dem hr sagte, gehörten auch Kinder zum Haushalt. Sie seien während der Tat nicht zu Hause gewesen.

Hilfe bei Gewalt gegen Frauen

Gewalt gegen Frauen und Mädchen - hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige:



Bei akuter Gefährdung: Polizeinotruf 110



Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 08000 116 016 rund um die Uhr, kostenfrei, anonym, barrierefrei erreichbar - auch online . Der Anruf und die Nummer erscheinen nicht auf der Telefonabrechnung. Die Beratung erfolgt vertraulich und auf Wunsch anonym. Eine Beratung ist in 18 Fremdsprachen möglich.



Die Beraterinnen leisten psychosoziale Erstberatung sowie Krisenintervention und vermitteln auf Wunsch an Unterstützungseinrichtungen vor Ort weiter, etwa an eine Frauenberatungsstelle oder ein Frauenhaus in der Nähe. Darüber hinaus können sich auch Menschen aus dem sozialen Umfeld der Gewaltbetroffenen an das Hilfetelefon wenden.



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen finden sich auf der Internetseite des hessischen Sozialministeriums .

