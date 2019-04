Ein Großbrand beschäftigt hunderte Feuerwehrleute im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der Seulingswald steht auf einer Fläche von rund sieben Hektar in Flammen. Die Brandursache scheint geklärt.

Im Seulingswald im Landkreis Hersfeld-Rotenburg kämpft die Feuerwehr gegen einen Großbrand. Nach Angaben der Polizei standen am Donnerstagmorgen rund sieben Hektar des Waldgebiets, also 70.000 Quadratmeter oder knapp zehn Fußballfelder, in der Nähe der A4 in Flammen.

400 Einsatzkräfte waren in der Spitze gleichzeitig an den Löscharbeiten beteiligt. Drei von ihnen wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bei dem Einsatz verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, das sie nach einer Behandlung wieder verlassen konnten.

"Wir gehen davon aus, dass ein Blitz in den Wald eingeschlagen hat und das Feuer verursacht hat", sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Flammen im Seulingswald in Osthessen. Bild © LK HEF-ROF

Nach einem schweren Gewitter im Landkreis war das Feuer am späten Mittwochabend ausgebrochen. Anwohner bei Ludwigsau hatten die Feuerwehr alarmiert. Menschen seien nicht in Gefahr, hieß es von der Polizei. Der Brand sei zwar inzwischen unter Kontrolle, es drohten allerdings noch Bäume umzustürzen. Die Löscharbeiten würden noch mehrere Stunden andauern, so der Polizeisprecher weiter.

Ein Polizeihubschrauber überflog das betroffene Gebiet. Danach hätten Fachleute entschieden, dass keine Löschhubschrauber benötigt würden, sagte ein Sprecher des Landkreises.

Zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe

Wegen Waldbränden ist die Feuerwehr in Hessen seit dem vergangenen Wochenende zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Im Bergwerkswald bei Linden (Gießen) brannte es am Mittwoch auf einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern. In Breuberg im Odenwald musste die Feuerwehr seit Ostermontag drei Feuer löschen. Zuletzt brannte es am Mittwoch auf gut 300 Quadratmetern zwischen Wald-Amorbach und Hainstadt. Hier ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung.

Das Feuer hinterlässt im Bergwerkswald eine große Lücke. Bild © Feuerwehr Gießen

Am Karsamstag brannten in Hanau-Großauheim rund 5.000 Quadratmeter Kiefernwald nieder. Dort ist die Ursache noch unklar.

Auch am Mittwoch galt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe in Teilen des Rhein-Main-Gebiets sowie in Süd- und Mittelhessen. Mit dem vorhergesagten kühleren Wetter in den kommenden Tagen soll auch das Risiko für Waldbrände zurückgehen.