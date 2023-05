400 Kilo Kupferkabel in Frankfurt gestohlen

Von einer Baustelle der Deutschen Bahn im Bereich des Frankfurter Bahnhofs Niederrad haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch 400 Kilo Kupferkabel gestohlen.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter hatten die Kabel offenbar in handliche Teile geschnitten und per Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei sucht Zeugen.