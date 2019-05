Bombenfund in Kassel [Audioseite]

Fliegerbombe in Kassel gefunden

In der Kasseler Karlsaue ist eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden. Zuvor muss ein Radius von 700 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. 4.000 Anwohner sind betroffen.

Bei der Weltkriegsbombe, die am nördlichen Rand des Aueteichs (Großes Bassin) in der Kasseler Karlsaue gefunden wurde, handelt es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit 120 Kilo Sprengstoff.

Stadt Kassel @StadtKassel Bombenfund: Um 16 Uhr beginn die Evakuierung 700 Meter rund um den Blindgänger (Foto). Bis zu 4000 Menschen sind westlich und östlich der Karlsaue betroffen #notfallks . [zum Tweet mit Bild]

Die Bombe sei noch mit einem Zünder bestückt. Die Entschärfung ist für den späten Nachmittag geplant, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor muss ein Umkreis von 700 Metern evakuiert werden. 4.000 Anwohner sind betroffen. Die Räumung beginnt laut Feuerwehr um 16 Uhr.

Sporthalle ist Betreuungsstelle

Evakuiert wird der gesamte Bereich zwischen der Fulda und der Frankfurter Straße sowie zwischen Auestadion und der Straße An der Karlsaue (Verlängerung Tischbeinstraße). Für die Bewohner des betroffenen Bereiches steht die Sporthalle am Auepark in der Damaschkestraße 25 als Betreuungsstelle zur Verfügung.

Personen, die den Evakuierungsbereich nicht selbst verlassen können, werden gebeten, sich bei der Leitstelle der Feuerwehr unter Telefon 19222 zu melden. Die Frankfurter Straße bleibt den Angaben zufolge für den Verkehr geöffnet. Der Auedamm liegt innerhalb des Räumbereichs und muss daher für die Dauer der Entschärfung für den Verkehr gesperrt werden.

Mehrere Funde in der Vergangenheit

Die Museumslandschaft Hessen-Kassel lässt ihre Parkanlagen seit einigen Jahren systematisch auf Blindgänger untersuchen. Im vergangenen Jahr wurden Experten gleich mehrfach fündig - unter anderem ebenfalls am Aueteich.

Sendung: hr-iNFO, 06.05.2019, 12.00 Uhr