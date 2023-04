Feuer in Kasseler Mehrfamilienhaus

40.000 Euro Schaden Feuer in Kasseler Mehrfamilienhaus

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Weserstraße ist am Freitagabend ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Die Rettungskräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist zurzeit unbewohnbar. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.