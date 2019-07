Ein Tag, der in die Wetter-Geschichtsbücher eingeht: In Bad Nauheim ist mit 40,1 Grad ein neuer hessischer Hitzerekord erreicht worden. An anderen Orten in Deutschland kletterte das Thermometer noch höher.

Neuer Hitzerekord in Hessen: Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Donnerstag um 15 Uhr in Bad Nauheim 40,1 Grad gemessen. Damit sei der 2015 im Frankfurter Westend gemessene bisherige Rekordwert von 39,6 Grad gebrochen worden, sagte ein Sprecher.

Offen blieb dabei, ob am Donnerstag womöglich ein noch höherer Hitzewert in Hessen verzeichnet wird: Die höchsten Temperaturen des Tages werden in der Regel zwischen 16 und 17 Uhr gemessen.

Am Donnerstag waren im Laufe des Tages bereits mehrfach neue deutsche Hitzerekorde erreicht worden, die allerdings ebenfalls noch als vorläufig angesehen werden mussten. Erstmals seit Aufzeichnung der Temperaturmessungen in Deutschland ist die Temperatur über 41 Grad gestiegen: Im niedersächsischen Lingen wurden 41,5 Grad erreicht. Dieser Wert wurde um 15.10 Uhr gemessen.

Temperaturrückgang in der Nacht zum Samstag

Auch wenn nach Einschätzung des DWD der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht ist, bleibt es am Freitag noch brütend heiß. Die Spitzentemperaturen könnten bei 39 Grad liegen. Dann jedoch ist die Extrem-Hitze vorerst überstanden. Spätestens in der Nacht zum Samstag ziehen Schauer und Gewitter über Hessen hinweg, die für einen spürbaren Temperaturrückgang sorgen.

Am Samstag werden noch 28 bis 32 Grad erreicht, am Sonntag liegen die Temperaturen dann nur noch bei deutlich angenehmeren 24 bis 28 Grad.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter, 25.7.2019, 19.15 Uhr