Bei einem Polizeieinsatz im Frankfurter Stadtteil Griesheim ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 41-Jährige habe die Beamten angegriffen und sei mit Messer und Schusswaffe bewaffnet gewesen, meldet die Polizei.

Gegen Mittag seien die Beamten zu einer Gefahrenlage in einem Wohnhaus in der Erzbergerstraße in Frankfurt-Griesheim gerufen werden, meldete die Polizei am Dienstag. Als eine Streife vor Ort eintraf, wurde sie demzufolge von einem 41-jährigen Mann angegriffen, der mit einem Messer und einer Schusswaffe bewaffnet war. Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung sei es zu polizeilichem Schusswaffengebrauch gekommen.

Ein verletzter Polizist

Nach Durchsuchungsmaßnamen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Kassel wurde der 41-Jährige dann leblos in dem Mehrfamilienhaus gefunden. Ein Polizeibeamter, der zur alarmierten Polizeistreife gehörte, wurde bei dem Einsatz verletzt.

Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte kürzlich die Einheit des Frankfurter SEK nach den jüngsten Erkenntnissen im Frankfurter Polizeiskandal aufgelöst .

Alle noch bestehenden Sperrungen im Stadtteil Griesheim würden nun sukzessive abgebaut, erklärte die Polizei am Nachmittag.

Zunächst war von nur einem Schuss die Rede gewesen. Die Polizei hatte den Bereich weiträumig abgesperrt. Neben einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) war auch eine Verhandlungsgruppe der Polizei vor Ort.

Die Polizei hatte Anwohner per Twitter und per Warn-App Katwarn gebeten, das Gebiet um den Bereich Erzbergerstraße zu meiden: "Verlassen Sie die Straße und begeben Sie sich nach Möglichkeit in Gebäude." Der Bahnhof Griesheim und mehrere Straßen wurden gesperrt.